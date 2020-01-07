В Учалинском районе во время спуска с горы заблудилась туристка

По информации госкомитета по ЧС, вчера вечером около деревни Байсакалово Учалинского района заблудилась 63-летняя женщина. Сообщается, что она отстала от группы после спуска с горы Иремель.







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В настоящий момент местонахождение женщины все еще не установлено, ее искали всю ночь специалисты комитета, сотрудники нацпарка Иремель, поисково-спасательного отряда.Всего к поискам привлекли 35 человек, 12 снегоходов, один квадроцикл, четыре УАЗа и одна Нива.В комитете просят соблюдать правила безопасности.