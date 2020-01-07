В Учалинском районе во время спуска с горы заблудилась туристка
Комментарии (0)
Загрузка...
По информации госкомитета по ЧС, вчера вечером около деревни Байсакалово Учалинского района заблудилась 63-летняя женщина. Сообщается, что она отстала от группы после спуска с горы Иремель.
Всего к поискам привлекли 35 человек, 12 снегоходов, один квадроцикл, четыре УАЗа и одна Нива.
В комитете просят соблюдать правила безопасности.
Читать дальше...
Источник:
gorobzor.ru
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
К поискам Артема Мазова из Уфы и его сыновей подключились все уфимские водолазы
Происшествия
В Уфе в ТРК "Иремель" сработала пожарная сигнализация, эвакуировали 100 человек
Происшествия
В Учалинском районе на поиски пропавшей туристки направлена группа спасателей
Происшествия
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека
Происшествия
В Учалинском районе артист балета получил травму из-за плохого пола
Происшествия
В Уфе во во время рытья колодца мужчину засосало в жидкую глину
Человек и закон
В Башкирии могут запретить проезд к озеру Кандрыкуль на автомобилях
Общество / Происшествия
В Башкирии пропал турист совершавший восхождение на Иремель