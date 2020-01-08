Авария в Белорецком районе: в столкновении «Тойота Хайлэндер» и «Фольксваген Поло» погибла девушка
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О смертельной аварии, накануне произошедшей в Белорецком районе Башкирии сообщила пресс-служба по ЧС.
Место аварии осмотрели спасатели, полицейские и медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Некоторое время ранее в Белорецком районе на занесенной снегом дороге застряли 50 пассажиров автобуса с водителем.
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