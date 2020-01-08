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Авария в Белорецком районе: в столкновении «Тойота Хайлэндер» и «Фольксваген Поло» погибла девушка

Добавлено: 08.01.20
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецком районе: в столкновении «Тойота Хайлэндер» и «Фольксваген Поло» погибла девушка

О смертельной аварии, накануне произошедшей в Белорецком районе Башкирии сообщила пресс-служба по ЧС.

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Как следует из сообщения, на 183 километре участка дороги столкнулись «Тойота Хайлэндер» и «Фольксваген Поло». В результате аварии, на месте происшествия погибла девушка 27 лет.

Место аварии осмотрели спасатели, полицейские и медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Некоторое время ранее в Белорецком районе на занесенной снегом дороге застряли 50 пассажиров автобуса с водителем. 

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