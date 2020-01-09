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Авария в Башкирии: на трассе Уфа — Чишмы столкнулись «Hyundai Solaris» и «Nissan X-Trail»

Добавлено: 09.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Авария в Башкирии: на трассе Уфа — Чишмы столкнулись «Hyundai Solaris» и «Nissan X-Trail»

Один человек погиб, еще один получил различные травмы при столкновении двух иномарок в Башкирии.

По предварительным данным республиканской Госавтоинспекции, авария с участием автомобилей «Hyundai Solaris» под управлением 54-летней уфимки и «Nissan X-Trail», за рулем которого находился 54-летний житель Чишминского района, произошла днем на 16 км автодороги Уфа — Чишмы.

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«В результате ДТП водитель «Hyundai» была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась. За медицинской помощью также обратилась 55-летняя пассажирка «Nissan». Начато разбирательство», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики по данным госинспекторов зарегистрировано четыре автомобильные аварии, в которых один человек погиб и пять получили травмы, выявлено более 2300 нарушений ПДД, задержаны 48 нетрезвых водителей.

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Источник: www.bashinform.ru
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