В Салаватском районе в капкан попала местная "чупакабра"

Жители села Калмакларово Салаватского района разобрались с настырным вредителем. Все дело в том, что с октября 2019 года зверь нападал на домашних куриц, отрывал им головы и выпивал их кровь. Сельчане решили бороться с животным и поставили капкан. Вредитель оказался норкой, а не таинственной чупакаброй.







— У двух соседей всех кур кончал, повадился к нам. Успел убить четырех птиц. Мы решили поставить капкан и вот, наконец, поймали злодея. Если вы подумали, что это чупакабра, то нет, охотники определили, что это норка, — рассказала местная жительница.

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Напомним , это не первый случай нападения дикого животного на домашних питомцев. Так, 11 августа 2019 года в городе Благовещенск неизвестный зверь убил около 15 кроликов. Местные жители предполагали, что «преступления» совершила мифическая чупакабра.





Фото: социальные сети