В Благоварском районе в пожаре погибла 80-летняя женщина

Деревянный жилой дом загорелся 9 января в 00:21 на улице Башкирской в селе Старокучербаево Благоварского района.







Для борьбы с огнем выехали 2 единицы техники и 6 пожарных, а также добровольная пожарная команда Кучербаевского сельсовета и другие службы экстренного реагирования. Горел дом размером 5х8 м. Пожар локализовали в течение 10 минут.



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К сожалению, во время разбора конструкций была обнаружена погибшая женщина 1940 года рождения. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.