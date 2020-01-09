Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Благоварском районе в пожаре погибла 80-летняя женщина

В Благоварском районе в пожаре погибла 80-летняя женщина

Добавлено: 09.01.20
Просмотров: 98
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благоварский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Благоварском районе в пожаре погибла 80-летняя женщина

Деревянный жилой дом загорелся 9 января в 00:21 на улице Башкирской в селе Старокучербаево Благоварского района.



Для борьбы с огнем выехали 2 единицы техники и 6 пожарных, а также добровольная пожарная команда Кучербаевского сельсовета и другие службы экстренного реагирования. Горел дом размером 5х8 м. Пожар локализовали в течение 10 минут.

В Благоварском районе осудят главу сельсовета за попытку хищения бюджетных средств

Читайте также:

В Благоварском районе осудят главу сельсовета за попытку хищения бюджетных средств
К сожалению, во время разбора конструкций была обнаружена погибшая женщина 1940 года рождения. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.
Читать еще...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Благоварском районе в пожаре погиб мужчина
Происшествия
В Благоварском районе в пожаре погиб мужчина
В Аскинском районе в пожаре погибла пожилая женщина
Происшествия
В Аскинском районе в пожаре погибла пожилая женщина
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека
Происшествия
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека
В Учалинском районе в пожаре погиб ребенок
Происшествия
В Учалинском районе в пожаре погиб ребенок
В Стерлитамакском районе загорелся деревянный дом: погибла 32-летняя женщина
Происшествия
В Стерлитамакском районе загорелся деревянный дом: погибла 32-летняя женщина
В Бураевском районе Башкирии в собственном доме сгорел мужчина
Происшествия
В Бураевском районе Башкирии в собственном доме сгорел мужчина
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
В Бирском районе Башкирии в пожаре погибли 9 человек
Общество / Происшествия
В Бирском районе Башкирии в пожаре погибли 9 человек
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: