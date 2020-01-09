В Хабаровском крае в канун Рождества погиб солдат из Башкирии

6 января родителям 21-летнего Андрея Михайлова позвонил следователь, который представился Александром Трамбаевым. Он сообщил, что тело их сына нашли на железнодорожных путях в городе Бикине.







Сослуживцы опознали парня по татуировке. Андрей жил в селе Раевка Альшеевского района.

— С тех пор прошло три дня, но до военной части мы дозвониться не можем. На наши звонки просто не отвечают. Следователь сказал, что пока ехать не нужно — тело до 9 января находится на расследовании. Обещал, что сегодня станет ясно, когда нам выезжать, — рассказала мама погибшего солдата.

Источник: соцсети

Фото: соцсети

Последний раз родители созванивались с Андреем 4-го января. Он говорил, что у него всё хорошо. Родственники полагают, что Андрея убили, а потом тело сбросили на ж/д пути.