Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Хабаровском крае в канун Рождества погиб солдат из Башкирии

В Хабаровском крае в канун Рождества погиб солдат из Башкирии

Добавлено: 09.01.20
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
В Хабаровском крае в канун Рождества погиб солдат из Башкирии

6 января родителям 21-летнего Андрея Михайлова позвонил следователь, который представился Александром Трамбаевым. Он сообщил, что тело их сына нашли на железнодорожных путях в городе Бикине.

Сослуживцы опознали парня по татуировке. Андрей жил в селе Раевка Альшеевского района.

Жители Альшеевского района пожаловались на мост-трамплин

Читайте также:

Жители Альшеевского района пожаловались на мост-трамплин
— С тех пор прошло три дня, но до военной части мы дозвониться не можем. На наши звонки просто не отвечают. Следователь сказал, что пока ехать не нужно — тело до 9 января находится на расследовании. Обещал, что сегодня станет ясно, когда нам выезжать, — рассказала мама погибшего солдата. 
Последний раз родители созванивались с Андреем 4-го января. Он говорил, что у него всё хорошо. Родственники полагают, что Андрея убили, а потом тело сбросили на ж/д пути.
Читать еще...

Источник: соцсети
Фото: соцсети
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Приморском крае солдат-срочник из Башкирии погиб подорвавшись на мине
Происшествия
В Приморском крае солдат-срочник из Башкирии погиб подорвавшись на мине
Под Уфой в поселке Иглино на железнодорожных путях найден труп мужчины
Происшествия
Под Уфой в поселке Иглино на железнодорожных путях найден труп мужчины
В реке Уршак Уфимского района спасатели достали тело мужчины
Происшествия
В реке Уршак Уфимского района спасатели достали тело мужчины
Уроженца Башкирии Ильмира Сагадатова погибшего при обрушении дома в Магнитогорске похоронят в Стерлитамаке
Происшествия
Уроженца Башкирии Ильмира Сагадатова погибшего при обрушении дома в Магнитогорске похоронят в Стерлитамаке
В Благоварском районе в сарае обнаружили бездыханное тело подростка
Происшествия
В Благоварском районе в сарае обнаружили бездыханное тело подростка
В Чишминском районе прошли похороны Марселя Имангулова
Общество
В Чишминском районе прошли похороны Марселя Имангулова
Солдат-срочник из Башкирии Ильдар Сиразев погиб от удара током в Свердловской области
Происшествия
Солдат-срочник из Башкирии Ильдар Сиразев погиб от удара током в Свердловской области
Срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата своих сослуживцев в Забайкальском крае
Происшествия
Срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата своих сослуживцев в Забайкальском крае
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: