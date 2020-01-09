В Уфе погиб пенсионер врезавшись на тюбинге в дерево

В Уфе произошел несчастный случай на одном из склонов по улице Менделеева. Как сообщил «Вестям» источник в экстренных службах, пенсионер и его семилетняя дочка врезались в дерево на тюбинге – они катались с горки в районе остановки «Трамплин».







Мужчина скончался на месте, по предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт миокарда. Девочку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Напомним, с начала года на горках в Уфе травмировались девять человек. накануне кумертауский Дед Мороз устроил на этих же “санях” небезопасные развлечения. На одной из парковок города он прокатил одного из своих “коллег” на тюбинге, сшибая при этом препятствия в виде поставленных друг на друга автомобильных шин.



