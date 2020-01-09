В Уфе погиб пенсионер врезавшись на тюбинге в дерево

В Уфе произошел несчастный случай на одном из склонов по улице Менделеева. Как сообщил «Вестям» источник в экстренных службах, пенсионер и его семилетняя дочка врезались в дерево на тюбинге – они катались с горки в районе остановки «Трамплин».
Мужчина скончался на месте, по предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт миокарда. Девочку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Напомним, с начала года на горках в Уфе травмировались девять человек.
А накануне кумертауский Дед Мороз устроил на этих же “санях” небезопасные развлечения. На одной из парковок города он прокатил одного из своих “коллег” на тюбинге, сшибая при этом препятствия в виде поставленных друг на друга автомобильных шин.