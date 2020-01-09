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Погибшего солдата из Башкирии уволили задним числом

Добавлено: 09.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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Погибшего солдата из Башкирии уволили задним числом

Погибшего в Хабаровском крае солдата из Башкирии уволили задним числом. Как сообщила ГорОбзор.ру его сестра Лидия Б., в военной части это сделали для того, чтобы не перевозить тело Андрея М. домой.

Теперь, по словам собеседницы, семье требуется 150 тысяч рублей - это траты лишь на транспортировку самолетом. О том, что справляться со всеми финансовыми трудностями придется самостоятельно, родным погибшего сообщили сегодня около 5 утра в прокуратуре. 

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«Нам сказали, что его не привезут, потому что уволили задним числом. Надо его самим забирать на самолете - поездом невозможно. 150 тысяч нужно только на транспортировку. У них (в военной части - прим. ред.) это не первый случай: один солдат на гранату упал, другого нечаянно застрелили, еще одного танком задавили - и всех их они уволили задним числом», - рассказывает Лидия. 
Также солдата лишили всех наград и не выдали зарплату - «там полный беспредел», говорит его сестра. Вернуться домой вместе со своей девушкой Андрей М. должен был в этом году - истекал срок трехлетнего контракта. 
«Его смерть - не случайность. Он провожал девушку домой и сказал ей, что пойдет сейчас в наряд, но до военной части не дошел - возле ж/д путей его перехватили. Я хочу разобраться, добиться правды и наказать виновного», - добавила собеседница. 
Если у вас есть возможность оказать посильную финансовую помощь семье, средства можно перечислить на карту 639002069082807619 или по номеру телефона +7 (937) 858-94-70. Держатель карты Михайлов Николай Андреевич.

Напомним, Андрея М. нашли мертвым 6 января на железнодорожных путях в Бикине. Опознать парня смогли только по татуировке.
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Источник: gorobzor.ru
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