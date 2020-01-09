Авария в Уфе: столкнулись «ВАЗ-2107» и автобус ПАЗ

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло вчера, 8 января в городе Уфе. По информации ГИБДД Уфы, около 10 часов вечера напротив дома №36 по улице Цветочная столкнулись «ВАЗ-2107» и автобус ПАЗ.



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Фото: ГИБДД г.Уфа

Сила удара была такова, что легковушку буквально вдавило в салон. 19-летний водитель автомобиля получил различные ушибы, два его пассажира госпитализированы с тяжелыми травмами.Что касается автобуса, то он двигался без пассажиров и не был на маршруте.Всего с 1 по 8 января текущего года на территории Уфы зарегистрировано около 300 дорожно-транспортных происшествий, в 29 дорожных авариях пострадали 34 человека, 2 погибло.