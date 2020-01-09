Авария в Уфе: столкнулись «ВАЗ-2107» и автобус ПАЗ

Сила удара была такова, что легковушку буквально вдавило в салон. 19-летний водитель автомобиля получил различные ушибы, два его пассажира госпитализированы с тяжелыми травмами.
Что касается автобуса, то он двигался без пассажиров и не был на маршруте.
Всего с 1 по 8 января текущего года на территории Уфы зарегистрировано около 300 дорожно-транспортных происшествий, в 29 дорожных авариях пострадали 34 человека, 2 погибло. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram