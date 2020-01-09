В Якутии из самолета вывели буйного пассажира из Башкирии

Как сообщает РЕН ТВ, на неадекватного пассажира пожаловался экипаж лайнера. Командир судна сообщил полицейским аэропорта, что мужчина нарушает порядок, скандалит и матерится. Прибывшие на место правоохранители задержали буяна и выпроводили его из самолета.
Что стало причиной вызывающего поведения со стороны уроженца Башкирии, не уточняется.
К слову, это не первое ЧП с самолетом за последние сутки. Так, сегодня утром лайнер, летевший из Москвы в Оренбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы. Читать еще...