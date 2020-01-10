Стала известна причина смерти контрактника Андрея Михайлова из Башкирии

В воинской части 46102 города Бикин Хабаровского края, где погиб контрактник из Башкирии 21-летний Андрей Михайлов, сообщили о результатах судмедэкспертизы. По словам командования, вскрытие не показало признаков насильственной смерти, в связи, с чем трагедию признали несчастным случаем, сообщает издание Ufa1.ru.







— По результатам судмедэкспертизы, смерть Андрея признали несчастным случаем, — сообщили в части. — У контрактника была травма головы и сломаны кисти рук. Никаких следов насилия зафиксировано не было.

— Сообщение о том, что рядовой был уволен задним числом, неверное. Часть, наоборот, взяла на себя все обязательства и хлопоты по доставке тела в Башкирию, — сообщило командование. — Семье, скорее всего, не нужно будет ничего оплачивать.



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Фото: Лидия Бондарева

Командование добавило, что, скорее всего, рядовой Михайлов шел вдоль железных путей в темноте, где его зацепил проезжающий поезд. В части добавили, что никаких денег у сослуживцев он не занимал, конфликтов и неуставных отношений не было.Также в части исключили суицид и убийство. Груз 200 намерены отправить на родину, в Башкирию, в начале следующей недели.