В Уфе спасатели освободили пожилого мужчину, голова которого застряла между прутьями ограждения

В службу спасения столицы Башкирии поступило сообщение о том, что на остановке "Южный автовокзал" мучается пожилой мужчина, голова которого зафиксирована между металлическими прутьями ограждения.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

- Прибывшие на место спасатели выяснили, что шестидесятилетний уфимец, сидя на скамейке, непредусмотрительно прислонился к ограждению остановки, и его голова застряла между прутьями, - сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы. - Самостоятельно освободиться мужчина не смог. Неизвестно, как долго он еще находился бы в «металлическом плену», если бы рядом не оказался очевидец, который и вызвал спасателей.Сотрудники ПСО умелыми действиями освободили застрявшую голову уфимца и передали его бригаде скорой помощи.