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В Уфе спасатели освободили пожилого мужчину, голова которого застряла между прутьями ограждения

Добавлено: 11.01.20
Просмотров: 73
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе спасатели освободили пожилого мужчину, голова которого застряла между прутьями ограждения

В службу спасения столицы Башкирии поступило сообщение о том, что на остановке "Южный автовокзал" мучается пожилой мужчина, голова которого зафиксирована между металлическими прутьями ограждения.

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- Прибывшие на место спасатели выяснили, что шестидесятилетний уфимец, сидя на скамейке, непредусмотрительно прислонился к ограждению остановки, и его голова застряла между прутьями, - сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы. - Самостоятельно освободиться мужчина не смог. Неизвестно, как долго он еще находился бы в «металлическом плену», если бы рядом не оказался очевидец, который и вызвал спасателей.

Сотрудники ПСО умелыми действиями освободили застрявшую голову уфимца и передали его бригаде скорой помощи.
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Источник: www.sobkor02.ru
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