Авария в Уфе: столкнулись такси «Skoda Octavia» и «Hyundai ix35»
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Сегодня днем, 11 января, на пересечении улиц Заки Валиди и Новомостовой столкнулись «Hyundai ix35» и «Skoda Octavia» службы такси. Видеозапись случившегося публикуют очевидцы в соцсетях.
О пострадавших не сообщается. Автомобили получили значительные механические повреждения. Причину и обстоятельства ДТП, а также виновника аварии определят дорожные полицейские.
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Источник:
gtrk.tv
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