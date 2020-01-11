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Авария в Уфе: столкнулись такси «Skoda Octavia» и «Hyundai ix35»

Добавлено: 11.01.20
Просмотров: 11
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: столкнулись такси «Skoda Octavia» и «Hyundai ix35»

Сегодня днем, 11 января, на пересечении улиц Заки Валиди и Новомостовой столкнулись «Hyundai ix35» и «Skoda Octavia» службы такси. Видеозапись случившегося публикуют очевидцы в соцсетях.

О пострадавших не сообщается. Автомобили получили значительные механические повреждения. Причину и обстоятельства ДТП, а также виновника аварии определят дорожные полицейские.
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Источник: gtrk.tv
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