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Авария в Чишминском районе: в опрокинувшемся в кювет автомобиле погибла девочка

Добавлено: 11.01.20
Просмотров: 97
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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Авария в Чишминском районе: в опрокинувшемся в кювет автомобиле погибла девочка

В Чишминском районе 35-летняя автоледи за рулём «Киа Венга» вылетела в кювет и опрокинулась в авто. Как сообщает ГИБДД по Башкирии, в результате ДТП скончалась 12-летняя дочь водителя.

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Инцидент произошел около 18:00 на 38 километре автодороги Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки.
«Девочка погибла по пути в больницу. Также 10-летняя дочь водителя госпитализирована», - рассказали в региональной Госавтоинспекции.
На месте аварии работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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