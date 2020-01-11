Авария в Чишминском районе: в опрокинувшемся в кювет автомобиле погибла девочка
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В Чишминском районе 35-летняя автоледи за рулём «Киа Венга» вылетела в кювет и опрокинулась в авто. Как сообщает ГИБДД по Башкирии, в результате ДТП скончалась 12-летняя дочь водителя.
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«Девочка погибла по пути в больницу. Также 10-летняя дочь водителя госпитализирована», - рассказали в региональной Госавтоинспекции.На месте аварии работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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