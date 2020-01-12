Гороскоп на 12 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 12 января – период убывающей Луны.



Овны

Возможно стоит обратить внимание на собственное поведение и отношение к окружающим. Ваши поступки могут сильно отражаться на ваших близких и друзьях.







Тельцы

Вам стоит беречь силы для будущих дел. Стоит позволить себе отдых, который позволит накопить силы и энергию на будущую неделю. Приглядитесь, возможно вашим младшим родственникам нужно внимание и забота.



Близнецы

Главное не лениться и успеть подхватить плывущую мимо удачу за хвост. Не отвлекайтесь на посторонние и ненужные дела.



Раки

Стоит заняться делами, которые лежали отложенные в самом дальнем ящике. Звезды сулят успех в маленьких начинаниях. Помните — глаза боятся, руки делают.



Львы

Возможно вам стоит задуматься о смене места жительства. Помните — все возможно, если усердно трудиться даже над самым невыполнимым делом.



Девы

Постарайтесь не потерять свою крепкую дружбу. Сегодня она наиболее уязвима. Не делайте поспешных решений — звезды рекомендуют взвешанно подходить даже к мелким решениям.



Весы

Советуется проще относиться к трудностям на работе,стоит суметь отвлечься на радостные мелочи. Перестаньте нервничать по пустякам — вы на верном пути.



Скорпион

Любите окружающих. В конце концов ваше отношение вернется к вам сторицей. Возможно вы давно не уделяли внимания собственному здоровью — это нужно исправить.



Стрелец

Советуется не воспринимать слова близко к сердцу. Запомните — вы не всегда обязательно причина чужого плохого настроения, так как люди сами склонны создавать себе проблемы.









Козерог

К авралу в своих делах стоит подходить с холодной и расчетливой головой. Не стоит следить за временем, и не стоит бояться дел — они все равно никуда не денутся.



Водолей

Возможно стоит эти выходные посвятить семье. Звезды говорят, что никто вам не будет так сильно близок, как ваши родные.



Рыбы

Звезды благоволят вам в новых начинаниях. Но перед этим все тщательно распланируйте. Поэтапно займитесь своими делами и обратите внимание на самые мелочи.



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