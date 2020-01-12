ДТП в Башкирии: сегодня недалеко от Булгаково автобус насмерть сбил женщину

Женщина погибла под колесами микроавтобуса Peugeot на трассе Уфа — Оренбург. Авария произошла около Булгаково вечером накануне, 11 января.





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Фото: ГИБДД РБ

— 33-летний уфимец, двигаясь за рулём автобуса Peugeot в направлении Уфы, допустил наезд на неустановленного пешехода. В результате женщина, на вид 35–40 лет, скончалась до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.За минувшие сутки на дорогах республики произошло семь автоаварий, две из них — со смертельным исходом. В Чишминском районе погибла в ДТП 12-летняя девочка, за рулем машины была ее мама.