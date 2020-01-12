Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » ДТП в Башкирии: сегодня недалеко от Булгаково автобус насмерть сбил женщину

ДТП в Башкирии: сегодня недалеко от Булгаково автобус насмерть сбил женщину

Добавлено: 12.01.20
Просмотров: 46
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
ДТП в Башкирии: сегодня недалеко от Булгаково автобус насмерть сбил женщину

Женщина погибла под колесами микроавтобуса Peugeot на трассе Уфа — Оренбург. Авария произошла около Булгаково вечером накануне, 11 января.

Авария в Чишминском районе: в опрокинувшемся в кювет автомобиле погибла девочка

Читайте также:

Авария в Чишминском районе: в опрокинувшемся в кювет автомобиле погибла девочка
— 33-летний уфимец, двигаясь за рулём автобуса Peugeot в направлении Уфы, допустил наезд на неустановленного пешехода. В результате женщина, на вид 35–40 лет, скончалась до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

За минувшие сутки на дорогах республики произошло семь автоаварий, две из них — со смертельным исходом. В Чишминском районе погибла в ДТП 12-летняя девочка, за рулем машины была ее мама.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Уфе водитель без прав задавил лежащую на дороге женщину
Происшествия
В Уфе водитель без прав задавил лежащую на дороге женщину
Авария в Чишминском районе: на трассе «Чишмы – Киргиз Мияки» столкнулись «Нива» и автобус, пострадали два человека
Происшествия
Авария в Чишминском районе: на трассе «Чишмы – Киргиз Мияки» столкнулись «Нива» и автобус, пострадали два человека
ДТП в Туймазинском районе: водитель Kia Sportage насмерть сбил пешехода
Происшествия
ДТП в Туймазинском районе: водитель Kia Sportage насмерть сбил пешехода
ДТП в Уфе: на улице Свободы водитель КамАЗа насмерть сбил женщину
Происшествия
ДТП в Уфе: на улице Свободы водитель КамАЗа насмерть сбил женщину
В Мелеузе водитель автобуса насмерть сбил пожилого мужчину
Происшествия
В Мелеузе водитель автобуса насмерть сбил пожилого мужчину
В Янаульском районе под колесами иномарки погибла женщина
Происшествия
В Янаульском районе под колесами иномарки погибла женщина
В Ишимбае женщина перебегая дорогу погибла под колесами иномарки
Происшествия
В Ишимбае женщина перебегая дорогу погибла под колесами иномарки
В Ишимбайском районе пожилой водитель насмерть сбил женщину
Происшествия
В Ишимбайском районе пожилой водитель насмерть сбил женщину
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: