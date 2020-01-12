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В Куюргазинском районе в пожаре погиб мужчина

Добавлено: 12.01.20
Просмотров: 11
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Куюргазинский район
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В Куюргазинском районе в пожаре погиб мужчина

12 января 2020 года около трех часов ночи в селе Ермолаево Куюргазинского района республики загорелось бесхозное строение размером 5х5 метров по улице Угольной.

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На место направлены силы и средства МЧС России. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, в ходе тушения пожара и разбора конструкций был обнаружен погибший 53-летний мужчина.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.
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Источник: Пресс-служба МЧС России по РБ
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ
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