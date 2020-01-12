В Куюргазинском районе в пожаре погиб мужчина
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12 января 2020 года около трех часов ночи в селе Ермолаево Куюргазинского района республики загорелось бесхозное строение размером 5х5 метров по улице Угольной.
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Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.
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Источник: Пресс-служба МЧС России по РБ
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ
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