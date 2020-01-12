Пожар в Уфе: от короткого замыкания произошло возгорание в ТРК «Мир»

Сегодня утром, 12 января, произошло возгорание в уфимском торговом комплексе «Мир» на Проспекте Октября. Событию был присвоен повышенный ранг, на место тут же выдвинулись пожарные службы. О случившемся сообщает ГУ МЧС по РБ.







В ТРК «Мир» в Уфе произошло возгораниеКогда сотрудники ведомства прибыли в торговый центр, выяснилось, что произошло короткое замыкание в одном из кафе на 4 этаже. Известно, что еще до того, как приехали пожарные, персонал использовал огнетушители. Эвакуацию решили не проводить, дополнительные силы для тушения возможного пожара не вызывали.



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Фото: Главное управление МЧС по РБ

На данный момент торговый центр «Мир» продолжает свою работу по установленному графику работы. Но ситуация все равно находится под контролем ГУ МЧС по РБ. На данный момент сотрудники пожарных служб проверяют чердачное помещение.