Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Пожар в Уфе: от короткого замыкания произошло возгорание в ТРК «Мир»

Пожар в Уфе: от короткого замыкания произошло возгорание в ТРК «Мир»

Добавлено: 12.01.20
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Пожар в Уфе: от короткого замыкания произошло возгорание в ТРК «Мир»

Сегодня утром, 12 января, произошло возгорание в уфимском торговом комплексе «Мир» на Проспекте Октября. Событию был присвоен повышенный ранг, на место тут же выдвинулись пожарные службы. О случившемся сообщает ГУ МЧС по РБ.

В ТРК «Мир» в Уфе произошло возгораниеКогда сотрудники ведомства прибыли в торговый центр, выяснилось, что произошло короткое замыкание в одном из кафе на 4 этаже. Известно, что еще до того, как приехали пожарные, персонал использовал огнетушители. Эвакуацию решили не проводить, дополнительные силы для тушения возможного пожара не вызывали.

В Уфе проходит выставка японской графики

Читайте также:

В Уфе проходит выставка японской графики
На данный момент торговый центр «Мир» продолжает свою работу по установленному графику работы. Но ситуация все равно находится под контролем ГУ МЧС по РБ. На данный момент сотрудники пожарных служб проверяют чердачное помещение.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Фото: Главное управление МЧС по РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Уфе возник пожар в парке «Волшебный мир»
Происшествия
В Уфе возник пожар в парке «Волшебный мир»
В Салаватском районе отец и сын спасли из горящего дома инвалида
Происшествия
В Салаватском районе отец и сын спасли из горящего дома инвалида
В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина
Происшествия
В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина
Руководство завода «Синтез-Каучук» в Стерлитамаке выдвинуло свою версию пожара на предприятии
Происшествия
Руководство завода «Синтез-Каучук» в Стерлитамаке выдвинуло свою версию пожара на предприятии
В Стерлитамаке загорелась гимназия: эвакуировано более 600 человек
Происшествия
В Стерлитамаке загорелась гимназия: эвакуировано более 600 человек
В Магнитогорске горит рынок
Происшествия
В Магнитогорске горит рынок
В Октябрьском произошел пожар в пятиэтажке: эвакуировано 60 человек
Происшествия
В Октябрьском произошел пожар в пятиэтажке: эвакуировано 60 человек
В Казани загорелся торговый центр. Есть угроза разрушения здания
Общество / Происшествия
В Казани загорелся торговый центр. Есть угроза разрушения здания
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: