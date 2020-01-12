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Медики футбольного клуба "Уфа" спасли жизнь пассажиру самолета

Добавлено: 12.01.20
Просмотров: 122
Рубрика: Общество / Происшествия
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Медики футбольного клуба "Уфа" спасли жизнь пассажиру самолета

ЧП произошло сегодня, 12 января. ФК «Уфа» отправился на свой первый в 2020 году тренировочный сбор на Кипр. Во время перелёта по маршруту Москва — Ларнака одному из пассажиров стало плохо.



Врачи ФК «Уфа» Ильшат Жданов и Александр Самородов стабилизировали состояние пассажира. Благодаря слаженным действиям уфимцев и бортпроводников экстренной посадки самолета удалось избежать.

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После посадки спасённый пассажир — молодой мужчина по имени Григорий — тепло поблагодарил медиков уфимской футбольной команды:
«Спасибо огромное футбольному клубу «Уфа» за то, что оказались рядом, когда мне стало плохо! Сейчас все хорошо, меня ждут друзья, всем спасибо!»
Видео спасения футболисты выложили на официальной странице ФК в социальной сети.

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Источник: gtrk.tv
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