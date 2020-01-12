Медики футбольного клуба "Уфа" спасли жизнь пассажиру самолета
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Врачи ФК «Уфа» Ильшат Жданов и Александр Самородов стабилизировали состояние пассажира. Благодаря слаженным действиям уфимцев и бортпроводников экстренной посадки самолета удалось избежать.
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Источник:
gtrk.tv
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