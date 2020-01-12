Медики футбольного клуба "Уфа" спасли жизнь пассажиру самолета

ЧП произошло сегодня, 12 января. ФК «Уфа» отправился на свой первый в 2020 году тренировочный сбор на Кипр. Во время перелёта по маршруту Москва — Ларнака одному из пассажиров стало плохо.





Врачи ФК «Уфа» Ильшат Жданов и Александр Самородов стабилизировали состояние пассажира. Благодаря слаженным действиям уфимцев и бортпроводников экстренной посадки самолета удалось избежать. Читайте также: Владимир Ведерников назначен прокурором Башкирии



«Спасибо огромное футбольному клубу «Уфа» за то, что оказались рядом, когда мне стало плохо! Сейчас все хорошо, меня ждут друзья, всем спасибо!»



Видео спасения футболисты выложили на официальной странице ФК в социальной сети.



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