В городе Октябрьский гость повздорил с хозяином и угнал у него автомобиль "Мерседес Бенц"
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В Отдел МВД России по городу Октябрьскому обратился 49-летний местный житель. Горожанин заявил, что у него угнали автомобиль "Мерседес Бенц".
Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего, после чего нашли иномарку, а затем в полицию доставили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неоднократно судимый 22-летний житель Бакалинского района. Мужчину полицейские задержали в городе Казани, где тот работал в одной из фирм. Он признался в содеянном.
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В ходе застолья гость узнал, что у хозяина есть автомобиль марки "Мерседес". Он попросили у автовладельца разрешения прокатиться на иномарке, однако тот отказал. В дальнейшем между мужчинами произошел конфликт, который перерос в потасовку. Подозреваемый нанес хозяину несколько ударов по различным частям тела. После этого он забрал ключи от автомобиля, вышел на улицу, завел авто и уехал. Машину он оставил на одной из улиц города Октябрьского, после чего отправился в соседний регион.
По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под стражей. Автомобиль полицейские возвратили владельцу
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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