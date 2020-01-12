В городе Октябрьский гость повздорил с хозяином и угнал у него автомобиль "Мерседес Бенц"

В Отдел МВД России по городу Октябрьскому обратился 49-летний местный житель. Горожанин заявил, что у него угнали автомобиль "Мерседес Бенц".







Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего, после чего нашли иномарку, а затем в полицию доставили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неоднократно судимый 22-летний житель Бакалинского района. Мужчину полицейские задержали в городе Казани, где тот работал в одной из фирм. Он признался в содеянном.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

По предварительной версии, потерпевший познакомился с подозреваемым в городе Октябрьском возле магазина. Знакомство они решили отметить распитием спиртного. Заявитель пригласил сельчанина к себе домой.В ходе застолья гость узнал, что у хозяина есть автомобиль марки "Мерседес". Он попросили у автовладельца разрешения прокатиться на иномарке, однако тот отказал. В дальнейшем между мужчинами произошел конфликт, который перерос в потасовку. Подозреваемый нанес хозяину несколько ударов по различным частям тела. После этого он забрал ключи от автомобиля, вышел на улицу, завел авто и уехал. Машину он оставил на одной из улиц города Октябрьского, после чего отправился в соседний регион.По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под стражей. Автомобиль полицейские возвратили владельцу