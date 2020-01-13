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В полицию Уфы сообщили о заложенной взрывчатке в аэропорту "Уфа"

Добавлено: 13.01.20
Просмотров: 34
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В полицию Уфы сообщили о заложенной взрывчатке в аэропорту "Уфа"

В минувшую субботу, 11 января сотрудники полиции получили сообщение о бомбе в  Международном аэропорту «Уфа». Об этом было сказано на оперативном совещании в Правительстве республики.

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«11 января на пульт оператора полиции поступила информация, что в здании уфимского аэропорта было заложено взрывное устройство. Был произведен досмотр аэровокзального комплекса с применением служебных собак, мобильных досмотровых установок, усилены входные группы терминалов. Звонок был ложным», — сообщил Председатель госкомитета республики по транспорту Тимур Мухаметьянов. 
По его словам, звонившего вычислили и задержали.
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Источник: gtrk.tv
Фото: из открытых источников
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