В полицию Уфы сообщили о заложенной взрывчатке в аэропорту "Уфа"

В минувшую субботу, 11 января сотрудники полиции получили сообщение о бомбе в Международном аэропорту «Уфа». Об этом было сказано на оперативном совещании в Правительстве республики.



«11 января на пульт оператора полиции поступила информация, что в здании уфимского аэропорта было заложено взрывное устройство. Был произведен досмотр аэровокзального комплекса с применением служебных собак, мобильных досмотровых установок, усилены входные группы терминалов. Звонок был ложным», — сообщил Председатель госкомитета республики по транспорту Тимур Мухаметьянов.

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По его словам, звонившего вычислили и задержали.