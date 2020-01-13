Авария в Хайбуллинском районе: водитель «Лада Калина» столкнулся с «Митсубиши АЭсИкс»

В Хайбуллинском районе 37-летний водитель «Лада Калина» столкнулся с «Митсубиши АЭсИкс». Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в результате ДТП мужчина из отечественной легковушки скончался на месте.



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Фото: УГИБДД по РБ

Инцидент произошел около 8:45 на 88 километре автодороги Сибай-Акъяр.«28-летний водитель иномарки, а также пять пассажиров с обоих автомобилей доставлены в больницу. Среди них ребенок», - рассказали в ГИБДД Башкирии.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.