Авария в Хайбуллинском районе: водитель «Лада Калина» столкнулся с «Митсубиши АЭсИкс»

В Хайбуллинском районе 37-летний водитель «Лада Калина» столкнулся с «Митсубиши АЭсИкс». Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в результате ДТП мужчина из отечественной легковушки скончался на месте.
Инцидент произошел около 8:45 на 88 километре автодороги Сибай-Акъяр.
«28-летний водитель иномарки, а также пять пассажиров с обоих автомобилей доставлены в больницу. Среди них ребенок», - рассказали в ГИБДД Башкирии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.