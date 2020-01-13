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В Стерлитамаке неизвестный выкрал из собачьей будки 1 миллион рублей

Добавлено: 13.01.20
Просмотров: 48
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке неизвестный выкрал из собачьей будки 1 миллион рублей

В Стерлитамаке произошел необычный случай. Неизвестный выкрал из конуры для собак более одного миллиона рублей. Известно, что деньги хранил в таком нетипичном месте владелец животного – 45-летний предприниматель. Об этом сообщает издание UfacityNews.ru.

Хозяин сбережений обратился в правоохранительные органы, чтобы найти вора. По словам заявителя, в последний раз он проверял наличие на месте денег 27 декабря 2019 года, однако теперь их там нет. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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Напомним, в минувшие выходные произошел еще один вопиющий случай. В Уфе разыскивают подростков, которые похитили благотворительные ящики. Молодые люди украли средства, предназначенные для помощи больным детям.
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Источник: proural.info
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