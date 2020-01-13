В Салавате мальчик получил травму головы от упавшей сосульки

Сегодня, 13 января, стало известно, что в Башкирии сосулька пробила голову ребенку. Об этом его мать сообщила в социальных сетях. ЧП произошло 11 января, во дворе по улице Ключевая в городе Салават. Мальчик получил две раны, одну из которых даже пришлось зашивать.





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Фото: соцсети

— Если бы не толстая зимняя шапка, трагедии бы не избежать. Хотела бы поблагодарить мимо проходившего мужчину который проводил моего сына до дома, спасибо вам огромное дай бог вам здоровья! Отзовитесь пожалуйста вы же помните адрес, — сообщила мать мальчика Зулия.