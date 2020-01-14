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В Баймакском районе посетители разгромили местный бар устроив драку

Добавлено: 14.01.20
Просмотров: 105
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе посетители разгромили местный бар устроив драку

В МВД по Башкирии сообщили, что в Баймакском районе 34-летний мужчина устроил во время конфликта с другим посетителем погром в местном баре. 

В пресс-службе ведомства уточнили, что ссора у подозреваемого произошла по его инициативе с 27-летним посетителем. Когда разъяренного мужчину попытались вывести на улицу, это ему сильно не понравилось, и он принялся громить помещение. 

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«Сначала горожанин разбил входную дверь, а затем вошел в здание и начал бить посуду, кидаться стульями и бутылками и даже зачем-то закинул свою верхнюю одежду на люстру. Стоит отметить, что неадекватный посетитель во время устроенного им дебоша даже повредил руку, порезав ее о стекло. Впоследствии ему была оказана медицинская помощь. Иных пострадавших в тот вечер, к счастью, не было», – уточнили в МВД.
В настоящий момент задержанный признался в содеянном и пообещал возместить причиненный ущерб. По факту разгрома против него возбуждено уголовное дело. 
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Источник: gorobzor.ru
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