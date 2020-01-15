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Авария в Белорецком районе: автомобиль Dodge Caliber вылетел с дороги, погиб пассажир

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 86
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецком районе: автомобиль Dodge Caliber вылетел с дороги, погиб пассажир

В Белорецком районе Башкирии зарегистрировано ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля Dodge Caliber допустил занос автомобиля, после чего легковушка съехала в кювет.

Авария произошла на 196 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

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За рулем иномарки находился 56-летний мужчина. По всей видимости, он попросту не справился с управлением. Об этом рассказали в ГИБДД по Башкирии.

55-летний пассажир иномарки скончался на месте ДТП. Известно, что он проживал в Тюменской области. В настоящее гремя ГИБДД начала разбирательство.

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2300 нарушений ПДД, задержаны 32 нетрезвых водителя. Разыскано два ранее угнанных автомобиля. 
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Источник: bash.news
Фото: ГИБДД по Башкирии
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