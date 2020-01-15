Авария в Белорецком районе: автомобиль Dodge Caliber вылетел с дороги, погиб пассажир

За рулем иномарки находился 56-летний мужчина. По всей видимости, он попросту не справился с управлением. Об этом рассказали в ГИБДД по Башкирии.
55-летний пассажир иномарки скончался на месте ДТП. Известно, что он проживал в Тюменской области. В настоящее гремя ГИБДД начала разбирательство.
За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2300 нарушений ПДД, задержаны 32 нетрезвых водителя. Разыскано два ранее угнанных автомобиля. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram