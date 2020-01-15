В Туймазах неизвестные разгромили ледовый городок

В Туймазах неизвестные лица совершили очередной акт вандализма в городе.



Источник: администрация города Туймазы

Фото: администрация города Туймазы

14 января на площади Октября был зафиксирован факт порчи имущества - сломали руль в детском автомобиле, повредили качели, разрушили стену ледяного лабиринта.Материалы по данному факту, уже переданы в Отдел МВД России по Туймазинскому району и городу Туймазы.Администрация городского поселения город Туймазы убедительно просит граждан бережно относиться к муниципальному имуществу.