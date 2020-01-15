В Туймазах неизвестные разгромили ледовый городок
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В Туймазах неизвестные лица совершили очередной акт вандализма в городе.
Материалы по данному факту, уже переданы в Отдел МВД России по Туймазинскому району и городу Туймазы.
Администрация городского поселения город Туймазы убедительно просит граждан бережно относиться к муниципальному имуществу.
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Источник: администрация города Туймазы
Фото: администрация города Туймазы
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