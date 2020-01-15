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В Туймазах неизвестные разгромили ледовый городок

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 5
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазах неизвестные разгромили ледовый городок

В Туймазах неизвестные лица совершили очередной акт вандализма в  городе.

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14 января на площади Октября был зафиксирован факт порчи имущества - сломали руль в детском автомобиле, повредили качели, разрушили стену ледяного лабиринта.

Материалы по данному факту, уже переданы в Отдел МВД России по Туймазинскому району и городу Туймазы. 

Администрация городского поселения город Туймазы убедительно просит граждан бережно относиться к муниципальному имуществу.
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Источник: администрация города Туймазы
Фото: администрация города Туймазы
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