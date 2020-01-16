Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамакском районе поймали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

В Стерлитамакском районе поймали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

Добавлено: 16.01.20
Просмотров: 53
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Стерлитамакском районе поймали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

В ГИБДД сообщили, что задержали 35-летнего уфимца, который сбил 47-летнего жителя Стерлитамакского района и скрылся.

Сообщается, что это произошло около 22:25 на шестом километре автодороги Стерлитамак-Стерлибашево. Пострадавший скончался на месте происшествия. В госавтоинспекции полагают, что пешеход в момент смерти находился на краю проезжей части. 

Жители Стерлитамака выразили сомнение в безопасности аттракциона с тюбингами

Читайте также:

Жители Стерлитамака выразили сомнение в безопасности аттракциона с тюбингами
В дорожной полиции сообщили, что виновник ДТП скрылся с места преступления, мужчину искали всю ночь и утро, а после его задержали в Уфе. Подозреваемого за рулем  автомобиля «Рено Логан» пришлось преследовать.
«Во время оформления административного материала от водителя исходил резкий запах алкоголя, его речь была невнятна, на ногах стоял неуверенно. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался», – отметили в пресс-службе ГИБДД.
Сообщается также, что он оказал сопротивление представителю власти, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам этого преступления. Теперь ему только за это грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Читать еще...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Иглинском районе водитель «Рено Логан» протащил сотрудника ГИБДД по проезжей части
Происшествия
В Иглинском районе водитель «Рено Логан» протащил сотрудника ГИБДД по проезжей части
В Ишимбайском районе пожилой водитель насмерть сбил женщину
Происшествия
В Ишимбайском районе пожилой водитель насмерть сбил женщину
ДТП в Кармаскалинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия
ДТП в Кармаскалинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода
ДТП в Уфе: житель Оренбургской области насмерть сбил дорожного рабочего
Происшествия
ДТП в Уфе: житель Оренбургской области насмерть сбил дорожного рабочего
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
Происшествия
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
В Стерлибашевском районе неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся
Происшествия
В Стерлибашевском районе неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся
ДТП в Благовещенске: под колесами "Газели" погиб пешеход
Происшествия
ДТП в Благовещенске: под колесами "Газели" погиб пешеход
В Чишминском районе пешехода сбили сразу два автомобиля
Происшествия
В Чишминском районе пешехода сбили сразу два автомобиля
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: