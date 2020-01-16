В Стерлитамакском районе поймали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

В ГИБДД сообщили, что задержали 35-летнего уфимца, который сбил 47-летнего жителя Стерлитамакского района и скрылся.







Сообщается, что это произошло около 22:25 на шестом километре автодороги Стерлитамак-Стерлибашево. Пострадавший скончался на месте происшествия. В госавтоинспекции полагают, что пешеход в момент смерти находился на краю проезжей части.

«Во время оформления административного материала от водителя исходил резкий запах алкоголя, его речь была невнятна, на ногах стоял неуверенно. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался», – отметили в пресс-службе ГИБДД.



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Фото: ГИБДД по Башкирии

В дорожной полиции сообщили, что виновник ДТП скрылся с места преступления, мужчину искали всю ночь и утро, а после его задержали в Уфе. Подозреваемого за рулем автомобиля «Рено Логан» пришлось преследовать.Сообщается также, что он оказал сопротивление представителю власти, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам этого преступления. Теперь ему только за это грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.