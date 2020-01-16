В Белорецке мужчина угнал у своего знакомого автомобиль

В Белорецке инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в угоне. Выяснилось, что ВАЗ-2115 после совместного распития спиртных напитков похитил знакомый потерпевшего.







Вчера в дежурную часть Отдела МВД России по Белорецкому району поступило сообщение о том, что в городе произошел угон ВАЗ-2115. По словам 60-летнего хозяина, проснувшись утром, он не обнаружил во дворе свой транспорт. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.









Прибыв по указанному адресу, стражи порядка установили, что к преступлению может быть причастен знакомый потерпевшего. В ходе дальнейшей работы, подозрения полицейских подтвердились - они действительно задержали 25-летнего жителя Белорецкого района, который передвигался на чужой машине. Мужчина ранее уже несколько раз привлекался за угон и даже находился в федеральном розыске.По предварительным данным, накануне компания из двух человек устроила небольшое застолье. После распития спиртных напитков владелец ВАЗ-2115 вышел покурить. В это время его друг, воспользовавшись моментом, забрал из квартиры ключи от машины и поехал кататься.

Подозреваемый дал признательные показания. Полицейскими автомобиль будет возвращен законному владельцу.



Сейчас по факту угона дознавателями Отдела МВД России по Белорецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан