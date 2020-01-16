Авария в Салавате: на улице столкнулись сразу 4 автомобиля

Инцидент произошёл в городе Салават вечером 15 января. По сообщениям очевидцев, авария произошла по улице Зелёной. На дороге столкнулось четыре машины.





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Фото: соцсети

На узкой дороге сначала столкнулись «Мазда» и «Хёндай». Машины сильно отбросило в сторону, поэтому по касательной задело «Фольксваген», который проезжал мимо. От ударной волны машины отбросило на рядом стоящий грузовик.Две машины получили сильные механические повреждения. В аварии пострадал 46-летний водитель «Хёндай». Его срочно госпитализировали с сильными ушибами в местную больницу. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться следствию.