Авария в Салавате: на улице столкнулись сразу 4 автомобиля

На узкой дороге сначала столкнулись «Мазда» и «Хёндай». Машины сильно отбросило в сторону, поэтому по касательной задело «Фольксваген», который проезжал мимо. От ударной волны машины отбросило на рядом стоящий грузовик.
Две машины получили сильные механические повреждения. В аварии пострадал 46-летний водитель «Хёндай». Его срочно госпитализировали с сильными ушибами в местную больницу. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться следствию. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram