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Массовая авария в Альшеевском районе: столкнулись два грузовика и легковушки

Добавлено: 16.01.20
Просмотров: 107
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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Массовая авария в Альшеевском районе: столкнулись два грузовика и легковушки

Сегодня, 16 января, массовое ДТП произошло на дороге в Альшеевском районе республики.

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Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, в результате столкновения двух грузовиков и двух легковушек, пострадали трое, в том числе две близняшки в возрасте трех лет.

С травмами различной степени тяжести все пострадавшие, в их числе 37-летний водитель одного из автомобилей, были доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб, обстоятельства аварии устанавливаются.

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Источник: gtrk.tv
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