Массовая авария в Альшеевском районе: столкнулись два грузовика и легковушки
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Сегодня, 16 января, массовое ДТП произошло на дороге в Альшеевском районе республики.
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С травмами различной степени тяжести все пострадавшие, в их числе 37-летний водитель одного из автомобилей, были доставлены в больницу.
На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб, обстоятельства аварии устанавливаются.
Источник:
gtrk.tv
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