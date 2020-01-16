Массовая авария в Альшеевском районе: столкнулись два грузовика и легковушки

Сегодня, 16 января, массовое ДТП произошло на дороге в Альшеевском районе республики.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, в результате столкновения двух грузовиков и двух легковушек, пострадали трое, в том числе две близняшки в возрасте трех лет.С травмами различной степени тяжести все пострадавшие, в их числе 37-летний водитель одного из автомобилей, были доставлены в больницу.На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб, обстоятельства аварии устанавливаются.