В Белорецке в пожаре погиб мужчина
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При пожаре в Белорецке погиб мужчина. ЧП произошло в жилом доме по улице Тюленина. Когда пожарные прибыли на место, горела комната, было сильное задымление в подъезде. ⠀
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Пожар повредил стены, потолок и домашнее имущество. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям и дознавателю, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.
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