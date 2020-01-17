В Белорецке в пожаре погиб мужчина

При пожаре в Белорецке погиб мужчина. ЧП произошло в жилом доме по улице Тюленина. Когда пожарные прибыли на место, горела комната, было сильное задымление в подъезде. ⠀

Спасатели эвакуировали из опасной зоны 32 человек, в том числе 7 детей.⠀К сожалению, во время тушения пожарные обнаружили погибшего мужчину 38 лет.⠀Пожар повредил стены, потолок и домашнее имущество. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям и дознавателю, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.