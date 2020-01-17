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В Белорецке в пожаре погиб мужчина

Добавлено: 17.01.20
Просмотров: 23
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке в пожаре погиб мужчина

При пожаре в Белорецке погиб мужчина. ЧП произошло в жилом доме по улице Тюленина. Когда пожарные прибыли на место,  горела комната, было сильное задымление в подъезде. ⠀

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Спасатели эвакуировали из опасной зоны 32 человек, в том числе 7 детей.⠀К сожалению, во время тушения пожарные обнаружили погибшего мужчину 38 лет.⠀

Пожар повредил стены, потолок и домашнее имущество. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям и дознавателю, -  сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.
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