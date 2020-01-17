В Туймазах покупатель расплатился за продукты поддельной купюрой

Сотрудники экономической безопасности и противодействия Отдела МВД России по г. Туймазы в ходе оперативных мероприятий выявили факт сбыта поддельной денежной купюры достоинством 5 тысяч рублей.







Звонок в полицию поступил из одного из магазинов города. Руководство предприятия сообщило, что при пересчете денежных средств в их супермаркете обнаружена поддельная купюра.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

По предварительным данным, неизвестный мужчина набрал корзину закусок почти на пятьсот рублей. Далее на кассе, как это и принято делать, посетитель выложил товар и протянул деньги за покупки. Продавец приняла пятитысячную купюру, отдав сдачу и товар. Скорее всего,такой поход в магазин был не ради того, чтобы удовлетворить свои гастрономические потребности. Сотрудники магазина,уже только после ухода посетителя,увидели, что купюра была ненастоящей, а сдачу за товар лже-покупатель получил уже настоящими деньгами.Полицейскими подозреваемый был найден. Оказалось, что 28-летний мужчина проживает в одной из деревень Туймазинского района.По факту сбыта поддельных денежных купюр возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.