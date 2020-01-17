В Туймазах покупатель расплатился за продукты поддельной купюрой
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Сотрудники экономической безопасности и противодействия Отдела МВД России по г. Туймазы в ходе оперативных мероприятий выявили факт сбыта поддельной денежной купюры достоинством 5 тысяч рублей.
Звонок в полицию поступил из одного из магазинов города. Руководство предприятия сообщило, что при пересчете денежных средств в их супермаркете обнаружена поддельная купюра.
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Полицейскими подозреваемый был найден. Оказалось, что 28-летний мужчина проживает в одной из деревень Туймазинского района.
По факту сбыта поддельных денежных купюр возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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