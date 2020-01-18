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В Салавате произошел пожар в одной из квартир, погибла женщина

Добавлено: 18.01.20
Просмотров: 34
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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В Салавате произошел пожар в одной из квартир, погибла женщина

Ночной пожар в Башкирии унес жизнь 64-летней женщины. Также в огне пострадал 65-летний мужчина. За его жизнь сейчас борются врачи.

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Возгорание произошло около часа ночи в Салавате на Бульваре Матросова. Загорелась квартира в двухэтажном многоквартирном доме. Из здания эвакуировали семерых жильцов. Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, женщина погибла в карете скорой помощи, мужчину госпитализировали в Центральную городскую больницу.

Пожар на площади 40 квадратных метров удалось потушить спустя 50 минут с момента поступления вызова. На месте ЧП работают следователи и дознаватель МЧС, которым предстоит установить причину трагедии.

Источник: gtrk.tv
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ
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