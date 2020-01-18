В Салавате произошел пожар в одной из квартир, погибла женщина

Возгорание произошло около часа ночи в Салавате на Бульваре Матросова. Загорелась квартира в двухэтажном многоквартирном доме. Из здания эвакуировали семерых жильцов. Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, женщина погибла в карете скорой помощи, мужчину госпитализировали в Центральную городскую больницу.
Пожар на площади 40 квадратных метров удалось потушить спустя 50 минут с момента поступления вызова. На месте ЧП работают следователи и дознаватель МЧС, которым предстоит установить причину трагедии.