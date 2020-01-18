Авария в Альшеевском районе: пострадал трехлетний ребенок
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17 января 2020 года на трассе в Альшеевском районе Башкирии произошла авария, в которой пострадали 34-летний мужчина и трехлетний ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.
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