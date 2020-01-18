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Авария в Альшеевском районе: пострадал трехлетний ребенок

Добавлено: 18.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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Авария в Альшеевском районе: пострадал трехлетний ребенок

17 января 2020 года на трассе в Альшеевском районе Башкирии произошла авария, в которой пострадали 34-летний мужчина и трехлетний ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД по региону. 

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Вечером на трассе Стерлитамак-Раевский 34-летний водитель «Нивы» из Миякинского района врезался в попутную "Мазду Демио", которую после удара отбросило на два ехавших рядом КамАЗа. В результате столкновения мужчина, управлявший отечественным автомобилем и трехлетний малыш, сидевший в иномарке получили травмы и были госпитализированы.
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