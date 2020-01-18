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В Уфе на водителя такси напал клиент с ножом (видео)

Добавлено: 18.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе на водителя такси напал клиент с ножом (видео)

В Уфе накануне вечером напали на водителя такси. Пользователи соцсетей сообщили, что один из клиентов угрожал ему ножом, и мужчина поспешил отправить в общий чат своим коллегам тревожное сообщение.

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Происшествие случилось на ул. Первомайской. На видео, которое снял свидетель, видно, как на место происшествия приехали местные таксиситы на 15 машинах.  

В МВД пояснили, что в отдел полиции №2 города Уфы поступил звонок о происшествии и на него немедленно выехали сотрудники ППС. Им предстоит разобраться во всех деталях инцидента.
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