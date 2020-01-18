В Уфе на водителя такси напал клиент с ножом (видео)
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В Уфе накануне вечером напали на водителя такси. Пользователи соцсетей сообщили, что один из клиентов угрожал ему ножом, и мужчина поспешил отправить в общий чат своим коллегам тревожное сообщение.
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В МВД пояснили, что в отдел полиции №2 города Уфы поступил звонок о происшествии и на него немедленно выехали сотрудники ППС. Им предстоит разобраться во всех деталях инцидента.
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