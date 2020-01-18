Авария в Стерлибашевском районе: столкнулись "Газель" и «Опель Астра», погибли три человека

В Стерлибашевском районе Башкирии на автодороге Киргиз-Мияки-Тятер-Арасланово-Стерлибашево произошло столкновение грузовой Газели и встречного автомобиля «Опель Астра».





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Фото: ГИБДД по РБ

Как сообщило ГИБДД по Башкирии, в аварии погибли три человека: мужчина и две женщины, ехавшие в легковушке, травмы получили и госпитализированы пассажирка «Газели» и водитель «Опель Астра».Сейчас на месте происшествия работают следователи и оперативники, подробности будут известны позже.