Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Стерлибашевском районе: столкнулись "Газель" и «Опель Астра», погибли три человека

Авария в Стерлибашевском районе: столкнулись "Газель" и «Опель Астра», погибли три человека

Добавлено: 18.01.20
Просмотров: 58
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлибашевский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Стерлибашевском районе: столкнулись "Газель" и «Опель Астра», погибли три человека

В Стерлибашевском районе Башкирии на автодороге Киргиз-Мияки-Тятер-Арасланово-Стерлибашево произошло столкновение грузовой Газели и встречного автомобиля «Опель Астра». 

В Стерлибашевском районе мужчина на украденные деньги арендовал сауну и пригласил девушек

Читайте также:

В Стерлибашевском районе мужчина на украденные деньги арендовал сауну и пригласил девушек
Как сообщило ГИБДД по Башкирии, в аварии погибли три человека: мужчина и две женщины, ехавшие в легковушке, травмы получили и госпитализированы пассажирка «Газели» и водитель «Опель Астра». 

Сейчас на месте происшествия работают следователи и оперативники, подробности будут известны позже.  
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Авария под Уфой: столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, пострадали 2 человека
Происшествия
Авария под Уфой: столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, пострадали 2 человека
Авария в Стерлитамакском районе: в столкновении Renault Symbol и Skoda Fabia погибли два человека
Общество
Авария в Стерлитамакском районе: в столкновении Renault Symbol и Skoda Fabia погибли два человека
Авария в Кумертау: «ВАЗ-2109» столкнулся с «Опель Астра»
Происшествия
Авария в Кумертау: «ВАЗ-2109» столкнулся с «Опель Астра»
Авария в Иглинском районе: два человека погибли в столкновении «Волги», грузовика «Сканиа» и «Опель Астра»
Происшествия
Авария в Иглинском районе: два человека погибли в столкновении «Волги», грузовика «Сканиа» и «Опель Астра»
Авария в Сибае: водитель «Опель Астра» при повороте съехал в кювет
Происшествия
Авария в Сибае: водитель «Опель Астра» при повороте съехал в кювет
Авария в Уфе: столкнулись маршрутная «Газель» и НефАЗ, пострадала пожилая пассажирка
Происшествия
Авария в Уфе: столкнулись маршрутная «Газель» и НефАЗ, пострадала пожилая пассажирка
В Чишминском районе столкнулись автобус и три легковушки
Происшествия
В Чишминском районе столкнулись автобус и три легковушки
В Башкирии от столкновения фуры с микроавтобусом погибли три человека
Общество / Происшествия
В Башкирии от столкновения фуры с микроавтобусом погибли три человека
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: