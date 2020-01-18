Авария в Стерлибашевском районе: столкнулись "Газель" и «Опель Астра», погибли три человека
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В Стерлибашевском районе Башкирии на автодороге Киргиз-Мияки-Тятер-Арасланово-Стерлибашево произошло столкновение грузовой Газели и встречного автомобиля «Опель Астра».
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Сейчас на месте происшествия работают следователи и оперативники, подробности будут известны позже.
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Фото: ГИБДД по РБ
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