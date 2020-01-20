В Уфе во время крещенских купаний между мужчинами разгорелся конфликт

Накануне в Уфе отметили праздник Крещения Господне. Православные после церковной службы прибыли к купелям для окунания. Считается, что этот ритуал очищает грехи и напоминает человеку о его обещаниях, которые он дал себе при крещении. Однако не всем удалось совершить обряд без конфликтов.







Как сообщает издание «Медиакорсеть», неизвестный мужчина во время ночных купаний повздорил со своим приятелем по неизвестной причине. Конфликт разгорелся на глазах у верующих. Очевидцы сообщили, что инициатор ссоры в конечном итоге начал угрожать своему оппоненту травматическим пистолетом. К счастью, дежурившие на месте сотрудники полиции быстро остановили конфликт.



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Фото: regnum.ru

К слову, всего за сутки в освященных купелях побывали 14 494 человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Самыми посещаемыми стали иордани на озере Солдатском – здесь окунулись 3 240 человек, на реке Белой в районе спортивного комплекса «Юность» – 2 926 человек и на реке Уфе в микрорайоне Сипайлово – 2 215 человек.