Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе во время крещенских купаний между мужчинами разгорелся конфликт

В Уфе во время крещенских купаний между мужчинами разгорелся конфликт

Добавлено: 20.01.20
Просмотров: 90
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе во время крещенских купаний между мужчинами разгорелся конфликт

Накануне в Уфе отметили праздник Крещения Господне. Православные после церковной службы прибыли к купелям для окунания. Считается, что этот ритуал очищает грехи и напоминает человеку о его обещаниях, которые он дал себе при крещении. Однако не всем удалось совершить обряд без конфликтов.

Как сообщает издание «Медиакорсеть», неизвестный мужчина во время ночных купаний повздорил со своим приятелем по неизвестной причине. Конфликт разгорелся на глазах у верующих. Очевидцы сообщили, что инициатор ссоры в конечном итоге начал угрожать своему оппоненту травматическим пистолетом. К счастью, дежурившие на месте сотрудники полиции быстро остановили конфликт.

К слову, всего за сутки в освященных купелях побывали 14 494 человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Самыми посещаемыми стали иордани на озере Солдатском – здесь окунулись 3 240 человек, на реке Белой в районе спортивного комплекса «Юность» – 2 926 человек и на реке Уфе в микрорайоне Сипайлово – 2 215 человек.
Читать еще...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: regnum.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Чишминском районе мать ударила своего сына молотком
Происшествия
В Чишминском районе мать ударила своего сына молотком
В Нефтекамске бизнесмен, строящий проезд к магазину, натравил своего девятилетнего сына на журналиста
Происшествия
В Нефтекамске бизнесмен, строящий проезд к магазину, натравил своего девятилетнего сына на журналиста
В Уфе мужчина шампурами нанес раны молодому парню | видео
Происшествия
В Уфе мужчина шампурами нанес раны молодому парню | видео
В Уфе подрались прокурор, судья и адвокат
Происшествия
В Уфе подрались прокурор, судья и адвокат
В Белорецке конфликт молодых людей привел к массовой потасовке
Происшествия
В Белорецке конфликт молодых людей привел к массовой потасовке
В Ишимбайском районе во время пьянки инвалид ударил ножом старшего брата
Происшествия
В Ишимбайском районе во время пьянки инвалид ударил ножом старшего брата
Житель Учалинского района воткнул нож в грудь односельчанину
Происшествия
Житель Учалинского района воткнул нож в грудь односельчанину
В уфимском ресторане «Пристань» погибли пять человек
Общество / Происшествия
В уфимском ресторане «Пристань» погибли пять человек
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: