Проснувшийся медведь в Иглинском районе напугал жителей одной из деревень

Сегодня, 20 января, в деревне Ягодная Иглинского района местные жители заметили проснувшегося медведя. Всему населению района экстренно сообщили о возможной опасности. Первым тревогу забил директор школы № 4 Хурмат Аетбаев.





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Фото: соцсети

В деревню были отправлены сотрудники МЧС и егеря. Они обследовали территорию на снегоходах, ориентируясь на показания очевидцев. Некоторые жители посёлка утверждают, что медведь болеет бешенством, поэтому не пустили детей в школу.По последней информации, медведь был убит на поле в районе Нового Иглино. Ветеринарам местной ветклиники предстоит выяснить, правда ли мишка болел бешенством. Раннее пробуждение мохнатого, возможно, связано с аномально тёплой погодой.