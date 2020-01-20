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Проснувшийся медведь в Иглинском районе напугал жителей одной из деревень

Добавлено: 20.01.20
Просмотров: 74
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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Проснувшийся медведь в Иглинском районе напугал жителей одной из деревень

Сегодня, 20 января, в деревне Ягодная Иглинского района местные жители заметили проснувшегося медведя. Всему населению района экстренно сообщили о возможной опасности. Первым тревогу забил директор школы № 4 Хурмат Аетбаев.

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В деревню были отправлены сотрудники МЧС и егеря. Они обследовали территорию на снегоходах, ориентируясь на показания очевидцев. Некоторые жители посёлка утверждают, что медведь болеет бешенством, поэтому не пустили детей в школу.

По последней информации, медведь был убит на поле в районе Нового Иглино. Ветеринарам местной ветклиники предстоит выяснить, правда ли мишка болел бешенством. Раннее пробуждение мохнатого, возможно, связано с аномально тёплой погодой.

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Источник: bash.news
Фото: соцсети
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