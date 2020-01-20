В Дюртюлинском районе мужчина изнасиловал дочь, а потом покончил с собой

Житель Дюртюлинского района Башкирии надругался над малолетней дочерью, после чего совершил самоубийство. В жутком преступлении своего покойного супруга обвинила сожительница.







По информации собеседника «КП-Уфа», поздним вечером 19 января в отдел полиции обратилась 30-летняя женщина. Она сообщила, что ее супруг «совершил насильственные действия сексуального характера» в отношении их общей четырехлетней дочери. После содеянного мужчина, по словам заявительницы, покончил с собой. Его тело было обнаружено в предбаннике.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли постельные принадлежности и одежду.Известно, что потерпевшая девочка в детский сад не ходила и все время проводила дома. У нее также есть младшая сестренка. Ни отец, ни мать нигде официально трудоустроены не были.