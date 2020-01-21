Авария в Чишминском районе: столкнулись ВАЗ-2115 и Nissan Cefiro, погибла женщина
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В Башкирии столкнулись ВАЗ-2115 и Nissan Cefiro, в этом ДТП погиб один человек. Авария случилась утром 20 января в Чишминском районе на 6 км автодороги М-5 Урал (Арслан — Чишмы — Киргиз — Мияки).
За рулем отечественной легковушки сидела 45-летняя жительница Нефтекамска, а иномаркой управляла 42-летняя местная жительница. Удар был настолько сильный, что пятнадцатую модель «Автоваза» выбросило с дороги на обочину.
— В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство, — сообщили в республиканской Госавтоинспекции.За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2300 нарушений ПДД, задержаны 30 нетрезвых водителей.
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Источник:
ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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