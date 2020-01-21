Авария в Чишминском районе: столкнулись ВАЗ-2115 и Nissan Cefiro, погибла женщина

В Башкирии столкнулись ВАЗ-2115 и Nissan Cefiro, в этом ДТП погиб один человек. Авария случилась утром 20 января в Чишминском районе на 6 км автодороги М-5 Урал (Арслан — Чишмы — Киргиз — Мияки).







За рулем отечественной легковушки сидела 45-летняя жительница Нефтекамска, а иномаркой управляла 42-летняя местная жительница. Удар был настолько сильный, что пятнадцатую модель «Автоваза» выбросило с дороги на обочину.

— В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство, — сообщили в республиканской Госавтоинспекции.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2300 нарушений ПДД, задержаны 30 нетрезвых водителей.