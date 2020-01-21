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Авария в Чишминском районе: столкнулись ВАЗ-2115 и Nissan Cefiro, погибла женщина

Добавлено: 21.01.20
Просмотров: 67
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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Авария в Чишминском районе: столкнулись ВАЗ-2115 и Nissan Cefiro, погибла женщина

В Башкирии столкнулись ВАЗ-2115 и Nissan Cefiro, в этом ДТП погиб один человек. Авария случилась утром 20 января в Чишминском районе на 6 км автодороги М-5 Урал (Арслан — Чишмы — Киргиз — Мияки).

За рулем отечественной легковушки сидела 45-летняя жительница Нефтекамска, а иномаркой управляла 42-летняя местная жительница. Удар был настолько сильный, что пятнадцатую модель «Автоваза» выбросило с дороги на обочину.

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— В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство, — сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2300 нарушений ПДД, задержаны 30 нетрезвых водителей.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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