Авария в Бакалинском районе: столкнулись «Форд Фьюжн» и КамАЗ, погибли два человека

По информации госавтоинспекции, авария зафиксирована на 126 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Столкновение было между автомобилем «Форд Фьюжн» и КамАЗ.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в результате аварии погибли 26-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир – мужчина сидел на заднем сиденье. Еще одного пассажира «Форда» госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства уточняются. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram