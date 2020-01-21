Авария в Бакалинском районе: столкнулись «Форд Фьюжн» и КамАЗ, погибли два человека

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что сегодня 21 января, в десятом часу утра в Бакалинском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека.





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Фото: ГИБДД по Башкирии