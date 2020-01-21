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Авария в Бакалинском районе: столкнулись «Форд Фьюжн» и КамАЗ, погибли два человека

Добавлено: 21.01.20
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бакалинский район
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Авария в Бакалинском районе: столкнулись «Форд Фьюжн» и КамАЗ, погибли два человека

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что сегодня 21 января, в десятом часу утра в Бакалинском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека.

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По информации госавтоинспекции, авария зафиксирована на 126 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Столкновение было между автомобилем «Форд Фьюжн» и КамАЗ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в результате аварии погибли 26-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир – мужчина сидел на заднем сиденье. Еще одного пассажира «Форда» госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства уточняются.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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