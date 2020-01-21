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Сотрудница «Учалинского ГОК» получила травму ноги после наезда на нее вагона

Добавлено: 21.01.20
Просмотров: 86
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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Сотрудница «Учалинского ГОК» получила травму ноги после наезда на нее вагона

На башкирском горнодобывающем комбинате «Учалинский ГОК» произошел несчастный случай – на 40-летнюю сотрудницу наехал вагон на одном из переездов.

Женщина работала машинистом компрессорной установки фильтровально-сушильного отделения обогатительной фабрики предприятия. Как сообщила региональная Гострудинспекция, инцидент произошел 17 января 2020 года. К счастью, сотрудница осталась в живых, но получила тяжелую травму ноги.

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— Гострудинспекция начала расследование несчастного случая, в результате которого тяжёлую травму ноги получила 44-летняя работница АО «Учалинский ГОК». В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, — отметили в управлении. 
Напомним, накануне стало известно, что Следственный комитет Башкирии начал проверку по факту несчастного случая на ферме в Дюртюлинском районе. 40-летний скотник, который готовил корм для домашних животных, поскользнулся и упал прямо в работающий сеноизмельчитель. К сожалению, агрегат нанес мужчине повреждения несовместимые с жизнью, он скончался на месте.

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Источник: proural.info
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