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В Учалинском районе молодой человек совратил несовершеннолетнюю и снял это на видео

Добавлено: 21.01.20
Просмотров: 15
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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В Учалинском районе молодой человек совратил несовершеннолетнюю и снял это на видео

В Башкирии 21-летнего парня обвиняют за секс с несовершеннолетней. Он переспал с девочкой 14 лет. Теперь мужчине грозит реальный срок.

Издание «КП-Уфа» сообщило о том, что житель Учалинского района заснял на видео, как занимается сексом со школьницей. Все произошло еще несколько дней назад. Девочка пришла в гости к своему взрослому знакомому, где у них случился половой акт. Парень все это время снимал действо на камеру.

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Однако тайну девочки узнала ее мама. Шокированная женщина сразу же обратилась к стражам правопорядка с заявлением. Она уверена, что ее дочь растлили.

Источник в правоохранительных органах:
Безработный местный житель пригласил к себе домой 14-летнюю местную школьницу, с которой занялся сексом. В телефоне у парня обнаружена видеозапись, которая и стала главной уликой. Возбуждено уголовное дело по статье 134 Уголовного кодекса. Она предполагает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.
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Источник: bash.news
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