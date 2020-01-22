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Авария в Белорецком районе: фура влетела во двор частного дома

Добавлено: 22.01.20
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецком районе: фура влетела во двор частного дома

В Белорецком районе фура съехала с дороги и врезалась в забор частного дома, повредив кузницу. Фотографию случившегося в соцсетях опубликовал хозяин пострадавшего имущества.

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«Только в октябре поставил забор и вот!.. Похоже, фура ещё и кузницу задела. Конечно, как говорится, спасибо, Господи, что деньгами, но… Настроение на нуле… Водитель, к счастью, не пострадал», — написал автор фотографии.

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Источник: gtrk.tv
Фото: соцсети
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