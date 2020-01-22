Авария в Белорецком районе: фура влетела во двор частного дома

В Белорецком районе фура съехала с дороги и врезалась в забор частного дома, повредив кузницу. Фотографию случившегося в соцсетях опубликовал хозяин пострадавшего имущества.



«Только в октябре поставил забор и вот!.. Похоже, фура ещё и кузницу задела. Конечно, как говорится, спасибо, Господи, что деньгами, но… Настроение на нуле… Водитель, к счастью, не пострадал», — написал автор фотографии.

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Фото: соцсети