Авария в Белорецком районе: фура влетела во двор частного дома
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В Белорецком районе фура съехала с дороги и врезалась в забор частного дома, повредив кузницу. Фотографию случившегося в соцсетях опубликовал хозяин пострадавшего имущества.
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«Только в октябре поставил забор и вот!.. Похоже, фура ещё и кузницу задела. Конечно, как говорится, спасибо, Господи, что деньгами, но… Настроение на нуле… Водитель, к счастью, не пострадал», — написал автор фотографии.
Источник:
gtrk.tv
Фото: соцсети
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