В Октябрьском мужчину обвиняют в неоднократных развратных действиях в отношении девочек

В Башкирии 37-летний житель Туймазов подозревается в совершении преступления по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Об этом сообщает следком республики.







Следствием установлено, что 19 января 2020 года в Октябрьском подозреваемый продемонстрировал 13-летней школьнице свой половой орган. Родители ребенка обратились в полицию и злоумышленник был задержан.



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В ходе расследования полиция установила, что мужчина был причастен к аналогичному преступлению, совершенному в мае 2019 года. Тогда пострадала другая 13-летняя девочка.На данный момент проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Суд избрал мерой пресечения заключение под стражу, а расследование уголовного дела продолжается.