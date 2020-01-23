Авария в Кармаскалинском районе: «Шевроле Круз» столкнулся с грузовиком «Шанкси», погиб пассажир

В седьмом часу вечера 22 января в Кармаскалинском районе на 22 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук Чишма произошло ДТП с участтием «Шевроле Круз», за рулем которого был 33-летний местный житель и грузовик «Шанкси» под управлением 34-летнего жителя Уфы, который ехал во встречном направлении.





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Фото: ГИБДД РБ

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, в результате лобового столкновения 34-летний пассажир «Шефроле» погиб на месте от полученных травм. Еще двое человек были доставлены в больницу. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.