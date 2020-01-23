Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Кармаскалинском районе: «Шевроле Круз» столкнулся с грузовиком «Шанкси», погиб пассажир

Авария в Кармаскалинском районе: «Шевроле Круз» столкнулся с грузовиком «Шанкси», погиб пассажир

Добавлено: 23.01.20
Просмотров: 71
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Кармаскалинском районе: «Шевроле Круз» столкнулся с грузовиком «Шанкси», погиб пассажир

В седьмом часу вечера 22 января в Кармаскалинском районе на 22 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук Чишма произошло ДТП с участтием «Шевроле Круз», за рулем которого был 33-летний местный житель и грузовик «Шанкси» под управлением 34-летнего жителя Уфы, который ехал во встречном направлении.

В Кармаскалинском районе сын до смерти избил собственную мать

Читайте также:

В Кармаскалинском районе сын до смерти избил собственную мать
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, в результате лобового столкновения 34-летний пассажир «Шефроле» погиб на месте от полученных травм. Еще двое человек были доставлены в больницу. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Авария в Мишкинском районе: погиб пассажир при столкновении «Мицубиси Кантер» и «Лада Гранта»
Происшествия
Авария в Мишкинском районе: погиб пассажир при столкновении «Мицубиси Кантер» и «Лада Гранта»
Авария в Дюртюлинском районе: столкнулись встречные «ГАЗ» и «ВАЗ-2114» , есть пострадавшие
Происшествия
Авария в Дюртюлинском районе: столкнулись встречные «ГАЗ» и «ВАЗ-2114» , есть пострадавшие
Авария в Дюртюлинском районе: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и «Шевроле Круз», погиб водитель
Происшествия
Авария в Дюртюлинском районе: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и «Шевроле Круз», погиб водитель
ДТП в Кармаскалинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия
ДТП в Кармаскалинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
Происшествия
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
В Аургазинском районе внедорожник столкнулся сразу с двумя автомобилями: погиб пассажир
Происшествия
В Аургазинском районе внедорожник столкнулся сразу с двумя автомобилями: погиб пассажир
В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков
Общество / Происшествия
В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: