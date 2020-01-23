В Уфе произошел пожар в "Чебуречной", эвакуировали 13 человек

Сегодня ночью, 23 января, в центре столицы на улице Карла Маркса произошел пожар. Как сообщили в МЧС Башкирии, им поступило сообщение о возгорании в «Чебуречной», расположенной в жилом доме №25. Оттуда в срочном порядке пришлось эвакуировать людей.







— На место незамедлительно направлены силы и средства в количестве 6 единиц техники и 21 человек. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило задымление в подвальном помещении кухни размером 3х2 в пристрое 5-этажного жилого дома. Звеном газодымозащитной службы со 2-го этажа жилого дома эвакуированы 13 человек, в том числе 1 нетранспортабельный и 1 ребенок. Погибших и пострадавших нет, — сообщили спасатели.



Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России. Ему предстоит установить причину задымления.





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Фото: МЧС РБ