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В Уфе произошел пожар в "Чебуречной", эвакуировали 13 человек

Добавлено: 23.01.20
Просмотров: 110
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе произошел пожар в "Чебуречной", эвакуировали 13 человек

Сегодня ночью, 23 января, в центре столицы на улице Карла Маркса произошел пожар. Как сообщили в МЧС Башкирии, им поступило сообщение о возгорании в «Чебуречной», расположенной в жилом доме №25. Оттуда в срочном порядке пришлось эвакуировать людей.

— На место незамедлительно направлены силы и средства в количестве 6 единиц техники и 21 человек. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило задымление в подвальном помещении кухни размером 3х2 в пристрое 5-этажного жилого дома. Звеном газодымозащитной службы со 2-го этажа жилого дома эвакуированы 13 человек, в том числе 1 нетранспортабельный и 1 ребенок. Погибших и пострадавших нет, — сообщили спасатели.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России. Ему предстоит установить причину задымления.

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Источник: proural.info
Фото: МЧС РБ
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