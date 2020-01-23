В Уфе девочка ударила двоюродную сестру ножом
Комментарии (0)
Загрузка...
Следственный комитет Башкирии начнет проверку по инциденту связанному с избиением 12-летней девочки проживающей в городе Уфе. Как сообщили следователи пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.
По итогам проверки ведомство примет решение возбуждать или нет уголовное дело.
Как стало известно, пострадавшую избила ее двоюродная сестра. Они жили в одном доме, а их отцы часто ругались из-за раздела жилплощади. Частые ссоры родителей в итоге подхватили и дети. В результате одна из них схватилась за нож.
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Уфе следователи рассказали, от чего в торговом центре могла умереть девочка
Происшествия
В Иглинском районе мать едва не зарезала в бане 5-летнюю дочь
Происшествия
В Белорецком районе брат вернувшись из ареста пырнул ножом сестру
Происшествия
В Уфе от соприкосновения с компьютером погиб школьник
Общество / Происшествия
В Стерлитамаке мать подозревается в избиении своей дочери
Происшествия
В Стерлитамаке на 5-летнюю девочку упал шкаф
Происшествия
В Салавате девушка утопила сестру в тазике с водой: подробности происшествия
Происшествия
В Белебее в аварии иномарки и автобуса пострадала девочка