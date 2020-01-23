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В Уфе девочка ударила двоюродную сестру ножом

Добавлено: 23.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Уфе девочка ударила двоюродную сестру ножом

Следственный комитет Башкирии начнет проверку по инциденту связанному с избиением 12-летней девочки проживающей в городе Уфе. Как сообщили следователи пострадавшую госпитализировали с  телесными повреждениями.

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- В данный момент девочка находится в больнице, ей оказывается необходимая медпомощь. Следователи работают на месте происшествия, проводится опрос свидетелей, - рассказали в следкоме республики.   

По итогам проверки ведомство примет решение возбуждать или нет уголовное дело. 

Как стало известно, пострадавшую избила ее двоюродная сестра. Они жили в одном доме, а их отцы часто ругались из-за раздела жилплощади. Частые ссоры родителей в итоге подхватили и дети. В результате одна из них схватилась за нож.  

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