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В Ишимбае студент колледжа накинулся с ножом на своих родителей

Добавлено: 24.01.20
Просмотров: 83
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбае студент колледжа накинулся с ножом на своих родителей

В башкирском Ишимбае 17-летний студент колледжа устроил резню у себя дома, пытаясь убить троих человек. СУ СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Как установило следствие, накануне, 23 января, молодой человек, придя домой, накинулся с ножом на своих родителей и знакомую, которая находилась у них в гостях. Благодаря тому, что отец смог активно сопротивляться, а скорая была вызвана вовремя, жертв удалось избежать.

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После содеянного сын хозяев скрылся, однако, вскоре был задержан на улице города сотрудниками полиции.
"В настоящее время потерпевшим оказана медицинская помощь, отец подозреваемого и знакомая семьи госпитализированы, следователями проведен осмотр места происшествия, допрашивается задержанный, потерпевшие и другие свидетели, устанавливаются причины произошедшего, в отношении подозреваемого будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", комментирует пресс-служба СУ СК РФ по РБ.
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Источник: gtrk.tv
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